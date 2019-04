6 dicas para melhorar o site da sua marca

O site de uma marca é um importante canal de comunicação com o cliente e uma possibilidade de prospectar novos contatos. Para isso, separamos algumas dicas que podem gerar mais acessos no seu site e também possibilitar que os visitantes conheçam melhor a sua marca.

1 - Página inicial informativa

O que sua marca oferece ao público? Quais são as soluções que ela apresenta e, principalmente, o que diferencia o seu serviço dos demais? Essas são informações que o usuário deve encontrar na página inicial do seu site. No jornalismo, o formato mais utilizado para redação de notícias apresenta a parte mais relevante no início do texto e, no decorrer do conteúdo, os dados complementares que aprofundam a leitura. Quando um leitor quer saber sobre X e o texto começa falando sobre Y, as chances dele abandonar aquela leitura são grandes. O mesmo critério de relevância deve ser aplicado no seu site. Se um visitante entende que encontrou a solução para o problema dele em sua marca, possivelmente ficará mais tempo navegando para buscar por mais detalhes. Uma forma de exemplificar sua relevância é destacando alguns depoimentos de quem já é parceiro.

2 - Conteúdo de simples compreensão

Não é só a página inicial do seu site que merece cuidados. Existem algumas práticas que podem fazer com que os visitantes permaneçam o maior tempo possível no seu site e façam alguma ação (compra, assinatura etc). Tanto para postagens em blogs , quanto para outros tipos de páginas, use títulos criativoa, buscando informar e ao mesmo tempo provocar o interesse de quem visita seu site.

Utilizar diversos tipos de mídia, como texto, vídeo, imagens, faz com que o visitante tenha mais opções para consumir o conteúdo, ou até mesmo se aprofundar sobre determinados temas. Essa personalização possibilita que os buscadores entendam que você possui um material rico naquela página. Com isso, a tendência da sua página ficar no topo das buscas é maior.

3 - Atraia mais visitantes para seu site

Se sua marca é encontrada com maior frequência pelos usuários, suas ações dentro do site para promover seus serviços terão melhores resultados. A prática, conhecida como SEO (Search Engine Optimization), consiste em ações que melhorem o posicionamento do seu site em serviços como Google.

Identifique as palavras-chave que estão de acordo com o seu negócio e comece a trabalhar com elas no seu site. Para saber quais são os termos mais utilizados no seu negócio, combine algumas pesquisas envolvendo concorrentes e clientes da sua marca. Em artigo publicado no GE , Tiago Girelli, diretor da divisão corporativa da Tray (plataforma de E-commerce), afirma que para se destacar entre os demais sites é preciso ir além das palavras-chave. “A velocidade de carregamento, além de um fator primordial na experiência do usuário, passou a ganhar mais e mais importância nos critérios de ranqueamento."

4 - Compartilhe histórias de sucesso

Na dica #1, falamos sobre uma área de depoimentos de clientes satisfeitos. Aqui, você vai aprofundar esse depoimento, com um espaço que apresente casos de clientes que tiveram êxito utilizando os seus serviços. Essas histórias normalmente apresentam dados sobre uma determinada estratégia, experiências bem sucedidas ou outros fatores em que o serviço adquirido gerou resultados efetivos a um determinado cliente.

5 - Forneça espaços para cadastro

Além de conquistar o visitante e fazer com que ele permaneça em seu site, disponibilize formas para que esse usuário se identifique. Para isso, nada mais simples que inserir formulários de cadastro em páginas específicas do seu site. Os formulários podem ter diversas finalidades: cadastro para receber a newsletter, mais informações sobre produtos específicos ou então solicitação de contato para pessoas que já são clientes.

Quem trabalha com blog, por exemplo, pode incluir um formulário para newsletter em uma barra ao lado do texto, pop-up ou mesmo no final da página. Assim, você convida o leitor a receber todas as atualizações da sua empresa. Em páginas de produtos, a mesma lógica pode ser aplicada, com a simples diferença que, nesse caso, o contato se interessa por itens específicos.

Independente do tipo de formulário utilizado, uma coisa precisa ser valorizada: o desejo de quem está se cadastrando. Saber o que interessa ao público deixo de ser um diferencial para ser algo quase obrigatório aos que desejam ter uma estratégia de comunicação qualificada. Para isso, as preferências do contato indicadas no formulário devem ser respeitadas

6 - Divulgue outros canais para contato

Se sua marca conta com outras formas de comunicação, não deixe de divulgá-las em seu site. Redes sociais, e-mail para contato, endereço da loja física: tudo isso ajuda o visitante a escolher o canal em que ele prefere se comunicar. As redes sociais, além de servirem como um canal para comunicação com o público, podem ser utilizadas para obter novos seguidores, conforme o seu conteúdo for compartilhado por quem já é seguidor. Para isso, insira botões que levem os visitantes do site para os seus perfis e também disponibilize a opção de compartilhamento nas mídias sociais.

Você já utiliza alguma dessas dicas em sua estratégia? Tem algum outro assunto que você gostaria que estivesse na lista? Deixe as sugestões nos comentários.





O pessoal da Dinamize escreve semanalmente para o GE sobre estratégias de marketing digital.