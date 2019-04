Cervejaria 4beer abrirá unidade na Zona Sul de Porto Alegre

Desde 2015 no mercado gaúcho, a 4beer – Cerveja & Cultura investe, agora, no modelo de franquias, o que mostra que o interesse pela produção artesanal segue em alta. E a primeira unidade, um conteiner, está em fase de abertura na avenida Wenceslau Escobar, nº 2.075, no bairro Tristeza, em Porto Alegre - onde antes funcionava a extensão de uma revenda de carros.