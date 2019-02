UFO Office chega à Zona Sul de Porto Alegre com proposta inovadora para espaços de trabalho

Os empreendedores Walker Massa e Eduardo Keiserman iniciam sua segunda operação com o UFO Office, em Porto Alegre. A primeira unidade, o UFO Store, está localizada no ParkShopping Canoas. O novo espaço fica na Rua General Rondon, 720, no bairro Tristeza , em Porto Alegre.

O UFO Office da zona sul permitirá a seus membros trabalharem em um ambiente com uma arquitetura inspiradora, que alia criatividade à um design elegante. “O ambiente conta com salas individualizadas que variam de 12m² a 40m², espaços compartilhados, salas de reuniões, central de impressão e, em breve, um creative lounge para eventos com vista para o pôr do sol do Guaíba”, revela Walker Massa, CEO da marca.

Ainda segundo Walker, o local foi pensando para oferecer, principalmente a quem reside na área, um novo espaço de trabalho, voltado para gerar conexão e negócios. “Fortalecer o conceito de rede de ambientes também é o objetivo, já que os clientes poderão acessar qualquer um dos espaços da marca pela cidade”, afirma.

Para conhecer mais sobre a proposta, a infraestrutura e as possibilidades de planos do UFO, acesse www.ufospace.com.br