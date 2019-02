Bar de Porto Alegre relança febre dos karaokês e vira ponto de encontro de nostálgicos

"Chega de mentiras, de negar os meus desejos." O refrão de Evidências é um dos mais conhecidos da música brasileira. A canção, gravada da Chitãozinho & Xororó, de 1990, assim como karaokê, que teve seu hype na mesma época, permeiam todas as noites do Sofia (que significa, justamente, karaokê, em japonês) desde a sua inauguração, em dezembro de 2017. O bar é uma aposta do proprietário Arthur Teixeira no sentimento nostálgico que essa opção de entretenimento traz.

No térreo, fica o palco comum, no segundo é o mezanino e a sala privativa com lotação de 25 pessoas, com um karaokê exclusivo . O custo de reserva dessa sala é de R$ 1 mil, mas o valor é totalmente convertido em consumação. Às vezes, é preciso se antecipar na reserva em até uma semana. No Sofia , localizado na rua Comendador Caminha, nº 348, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, há dois andares.. O custo de reserva dessa sala é de R$ 1 mil, mas o valor é totalmente convertido em consumação. Às vezes, é preciso se antecipar na reserva em até uma semana.

Para o empreendedor, o sucesso do estabelecimento se deve ao fato da diversão proporcionada pelo karaokê. "É difícil achar um nicho que não goste", garante Arthur. Ele acredita, ainda, que a baixa na popularidade do karaokê foi devido à banalização do aparelho na época. "Lembro de ter um aparelho desses em casa, era comum. Então, chegou um ponto que ninguém mais aguentava karaokê", pondera.

Outros atrativos do estabelecimento são a culinária e a coquetelaria. "São segredos da alta gastronomia trazidos para a comida de boteco", orgulha-se Arthur.

A ideia de abrir o negócio surgiu quando, ao lado do sócio Gabriel Victorino, planejava investir em negócios na Europa no mesmo segmento, de bares e gastronomia. A mudança se deu pelo surgimento do ponto. Da experiência no varejo, Arthur traz o conhecimento de que é difícil conseguir um bom ponto para a abertura de um negócio. "Quando achamos um bom lugar, nós estudamos e identificamos que tipo de negócio pode funcionar ali", explica.

Por trabalharem há cerca de 20 anos com entretenimento na noite porto-alegrense - como DJ e com banda -, os sócios chegaram ao modelo atual, semelhante aos karaokês da cidade de São Paulo, no bairro Liberdade, conhecido por ter a maior comunidade japonesa fora do país asiático. Daí, originou-se o nome. Sofia também é uma referência à cena do filme Encontros e desencontros (Lost in translation), dirigido por Sofia Coppola. No longa, há uma cena em um karaokê em Tóquio. O local opera das 18h à 1h30min, de terça-feira a domingo. O palco é liberado a partir das 21h.