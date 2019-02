Escola de basquete da NBA abrirá na Zona Sul de Porto Alegre

A NBA, maior liga de basquete do mundo, lançou no Brasil o programa NBA Basketball School, que contará com três unidades no Rio Grande do Sul: uma na Apcef, na Zona Sul de Porto Alegre (avenida Coronel Marcos, nº 851), outra na Sociedade Rio Branco, em Cachoeira do Sul, e a terceira no ginásio Rodrigo Barbosa Basketball Coach, em Caxias do Sul. O programa de treinamentos da liga vai atender jovens e crianças entre seis e 18 anos.

Na Capital, abre nesta sexta-feira com a presença de Arthur Borelli, diretor da Thinksports, empresa que faz a gestão do NBA Basketball School no Brasil. As aulas terão início simultâneo no fim do mês de fevereiro, e as inscrições podem ser feitas pelo site https://risingstars.com.br

Após Grécia, Índia e Turquia, o Brasil é o quarto país a receber o programa. A NBA Basketball School contará, neste primeiro ano, com apenas 20 unidades chanceladas em território brasileiro, visando a excelência pela qual a marca é mundialmente conhecida. No Estado, as unidades NBA Basketball School terão a gestão da Rising Stars, empresa licenciada do programa, comandada por Gustavo Cantarelli, que possui longa história no basquete nacional.

Para Cantarelli, o desafio de liderar um projeto desta amplitude é muito especial. “Contemplar o povo gaúcho com a oportunidade de receber um treinamento de baquete no nível dos americanos é a realização de um sonho. Ter entre as cidades escolhidas a comunidade de Cachoeira do Sul traz um sentimento de retribuir tudo que impactaram na minha vida pessoal e de atleta.”