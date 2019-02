Empreendedoras criam passaporte para rolês compartilhados em Porto Alegre

Os folhetos somam 72 estabelecimentos parceiros espalhados pelos bairros Bom Fim, Cidade Baixa, Moinhos de Vento, Bela Vista, Vila Nova e Centro Histórico . Com o objetivo de fazer as pessoas redescobrirem, viverem e valorizarem Porto Alegre em grupo, as sócias Luisa Pergoraro Bertoldi, 21 anos, estudante de publicidade, e Carmen Leal Cordeiro, 25, relações internacionais, criaram o Very Important Rolê (VIR) . São três estilos de passaportes com dicas e descontos para passeios na Capital com cerca de 24 páginas recheadas de indicações de entretenimento.

Funciona assim: ao adquirir uma oferta do passaporte, o acompanhante paga R$ 1,00 pela mesma opção de quem o convidou . "Apenas duas experiências já pagam o investimento do passaporte (que custa R$ 100,00)", garante Luisa. Além disso, esse valor é revertido para Organizações Não-Governamentais (ONGs) que lutam pelos animais, as que se encaixam nos pilares da sustentabilidade defendidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e as que incentivam o desenvolvimento de jovens em situação de vulnerabilidade social.

Na visão das sócias, estar em um guia segmentado é interessante para os negócios, pois eles recebem público direcionado - logo, possuem grande chance de retorno e fidelização. "Separamos os rolês que combinam com o perfil da pessoa, para que seja bom para ela e para o estabelecimento", esclarece Luísa. Além do ganho de público direcionado, as marcas parceiras da VIR recebem uma consultoria.

Luísa incubou o projeto na Escola Superior de Marketing e Propaganda (ESPM), em agosto de 2017. "A ideia era para ser bem mais crua que isso", lembra. Na época, Carmen morava na Austrália e voltou para o Brasil para ingressar na empreitada. "Lá em Sidney eu sentia muita falta de coisas que tinha aqui, em Porto Alegre. E, a partir daí, comecei a valorizar a cidade", expõe Carmen. Assim, em outubro do mesmo ano, as duas se uniram e estão à frente da VIR.

"Nada disso é 'achismo', temos muitas pesquisas que embasaram essas conclusões. Fomos atrás dos parceiros com base no que a gente viu nas pesquisas da base da ESPM", garante Carmen, que ao lado de Luisa, se dedicou à construção de três perfis de consumo.

O nome VIR é um trocadilho com a palavra VIP, sigla de very important people (pessoas muito importantes, em inglês). "Para a gente não existe pessoas mais importantes do que as outras, o importante é o rolê", expõe Carmen. "Por isso, criamos o very important rolê", completa.

Conheça as 3 opções de rolês disponíveis:

>> Pra dale: Esse é para a galera que "vamo?" "vamo". Ele possui experiências mais intensas para quem gosta de sair à noite, em grupo. Geralmente, o pessoal que está solteiro opta mais por esse, porque tem bastante opções de festa com uma vibe mais alternativa - especialmente de lugares dos bairros Cidade Baixa e Bom Fim.

>> Pra ir do oito ao oitenta : Esse é para as pessoas que têm um perfil eclético para entretenimento e que não se prendem muito à uma localização. Quem quer ter experiências legais em lugares bacanas e não se importa se for tomar uma cerveja na Cidade Baixa ou um drink na Padre Chagas.

>> Pra ficar de boa com o mundo : Esse é segmentado para pessoas que tendem a ter o consumo consciente. Nele, há opções de rolês para quem curte a vibe vegana ou vegetariana. Além disso, tem curso de yoga e serviço de mapa astral. As marcas reunidas neste possuem um guarda-chuva do consumo consciente e apoio ao mercado artístico cultural local.