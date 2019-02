Piscina em gruta é atração de hotel que disponibiliza day use em Viamão

O melhor é que quem quiser conhecer e aproveitar a caverna com água com temperatura de 35 graus não precisa se hospedar no hotel . Parece até cenário de filme, mas a gruta com duas piscinas térmicas e uma jacuzzi faz parte do complexo do Vila Ventura Ecoresort , em Viamão. A estrutura arquitetônica é apenas uma das opções de lazer do empreendimento, a 40 minutos de Porto Alegre.

O Vila Ventura oferece a modalidade day use, que permite o visitante desfrutar de toda a estrutura, composta ainda por uma piscina externa semiolímpica, de 1.250 m², espaço kids, entre outros atrativos. O valor fica na média de R$ 150,00 (às vezes, há promoções) e inclui almoço. Crianças até cinco anos são isentas de entrada e acima dessa faixa pagam metade.

De acordo com o gerente Paulo Porto, a ideia do day use é democratizar e possibilitar que as pessoas conheçam o resort. Paulo, que trabalha desde 1992 em resorts (já atuou em 35 países), está à frente de um projeto para transformar o negócio, consolidado por receber eventos corporativos, em um ambiente acolhedor também para famílias. “Mudamos nossa estratégia de marketing nas redes sociais. Hoje, colocamos fotos de crianças com seus pais, antes convidávamos para convenções”, detalha.

O Ecoresort tem uma área de 80 hectares e era um sítio familiar até 2003. Da época, remanescem uma piscina retangular e a casa, que foi readaptada para pousada (com 28 apartamentos). Os irmãos e sócios, Saulo e Samuel Silveira, enxergaram potencial na então residência dos pais.

A história do Vila Ventura tem outro marco significativo: a Copa do Mundo de 2014. A seleção do Equador ficou por lá durante o campeonato. A estrutura de treinamento, a poucos metros dos quiosques e piscinas, tem um campo padrão Fifa, academia de ginástica, banheiras para terapias e o principal para os jogadores: privacidade.

E Paulo adianta uma novidade. A partir de abril o resort contará com fondue aos sábados. Assim, quem é amante dessa gastronomia não precisará gastar para subir até a Serra. “Viamão, diferente de Gramado, Trancoso e Angra dos Reis, não tem apelo turístico”, comenta. “O hotel se caracteriza não pelo destino, mas sim por ser um hotel destino. As pessoas não vão para Viamão, vão para o Vila.” Além disso, um condomínio com a marca da empresa está sendo construído no terreno.