Espaço une café e coworking na Capital

Acompanhando a tendência do compartilhamento, foi aberto, em Porto Alegre, o SZ Working. O espaço explora o conceito de coffee working, que se aplica a estabelecimentos que unem cafeteria e estações de trabalho. Localizado na Rua dos Andradas, no Centro Histórico, o local recebe reservas de salas, auditório e escritórios.

O principal atrativo do projeto, administrado por Agostinho Zucchi, 50 anos, é ser um espaço pronto para trabalhar. Outra vantagem é a redução exponencial de custos fixos. "O serviço agrega secretaria, serviço de correspondência, luz, água e telefone. É mais barato, tem flexibilidade e pode ser usado por demanda. É ideal para quem é prestador de serviços e microempresário", deduz ele.

Os cinco andares do prédio somam cerca de 1 mil m². As salas possuem isolamento acústico para que barulhos externos não sejam uma preocupação. Além dos planos mensal e anual, é possível alugar por diária ou hora. Entre as facilidades oferecidas pelo SZ Working, está o acesso livre em qualquer dia e horário - isso quer dizer que é possível usar o prédio em turnos não comerciais também.

Mais informações pelo perfil do SZ no Facebook: facebook.com/szworking.