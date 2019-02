Empreendedor cria 'Netflix das mecânicas'

O jovem Nicholas Silva da Rosa, 25 anos, cresceu em meio a oficina mecânica dos pais, a Brasinha Pneus. No espaço, quando criança, jogava futebol e andava de skate, até que aos 14 anos tornou-se funcionário. Ele conta que uma das características que desenvolveu foi a facilidade em comércio. "Aos quatro anos fiz minha primeira venda. Fui em um restaurante e disse ao dono que meu pai vendia rodas. No dia seguinte ele comprou", recorda. Recentemente, decidiu empreender com o que chama de "Netflix da manutenção automotiva".

Através dessa aptidão, passou a buscar outras alternativas para complementar a renda. "Comecei a vender roupas, relógios e sapatos que trazia de São Paulo", relata. Além disso, chegou a tocar como DJ em eventos particulares. "Estudava de manhã, trabalhava a tarde e à noite fazia eventos. Era bem puxado, mas gostava bastante", completa. Em dezembro de 2018, Nicholas abriu o próprio negócio: a ConnectCar, que promete ser uma proposta inovadora de oficina mecânica.

Um dos diferenciais, de acordo com ele, é a oferta de planos de assinatura mensal, com pacotes que abrangem vários serviços. O básico, de R$ 39,90 ao mês, contempla geometria 3D, rodízio de pneus, conserto de pneus, diagnóstico por scanner e balanceamento ilimitado. Ele ainda oferece desconto em produtos e aviso de manutenção periódica.

"Para quem usa bastante vale muito a pena", avalia o empresário.

O sistema de fidelidade é inspirado nos segmentos de academias de ginásticas e escola de idiomas. Além disso, para criar a Connectcar, Nicholas buscou influências em outros setores, tais como o ramo da alimentação e do vestuário. Por exemplo, quem entra na loja conceito, na rua Silva Só, não sente o cheiro de pneu ou óleo, característicos de ambientes do gênero, mas sim um perfume suave. "A criação da memória olfativa eu nunca tinha visto em oficinas", esclarece.

O jovem orgulha-se ao pontuar que o empreendimento possui medidas para incentivar a sustentabilidade e quer chegar a 50 oficinas em cinco anos. "Fiz um mapeamento com 120 pontos da cidade carentes desse serviço", ressalta.