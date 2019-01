6 dicas essenciais para iniciar sua estratégia de email marketing

Envios de email marketing podem ser uma ótima solução para quem busca manter um relacionamento efetivo com um determinado público, sejam eles clientes ou não. Veja algumas dicas para começar sua estratégia de envios de email marketing da melhor forma.

1 - Captação de contatos

A primeira coisa que você precisa saber é: não compre listas de email.

Pode parecer um ótimo plano, mas não é. Para que seus envios tenham uma boa taxa de visualização (e para que não receba denúncias), trabalhe com uma base de contato que tenha interesse em receber conteúdo do seu negócio.

Como captar novos contatos

Caso você tenha um site, pode inserir formulários para cadastro nele. Assim, sempre que uma pessoa acessar a página e tiver interesse em mais informações, ela pode preencher o formulário e fornecer alguns de seus dados.

Você também pode inserir um formulário na página do seu negócio no Facebook. Além disso, é possível criar anúncios que direcionem para um formulário de cadastro.

Outra forma de divulgar sua marca é através do Google Ads. Com ele, você pode fazer com que o seu negócio seja localizado enquanto os usuários fazem buscas ou navegam em sites parceiros do Google.

Quais tipos de dados solicitar

Pense que este é o primeiro contato que o visitante terá com o seu negócio. Por isso, solicite apenas o necessário para manter uma comunicação efetiva com ele.

Dados como nome e email podem ser suficientes nesta primeira etapa. Caso você tenha interesse em divulgar produtos variados, pode ser interessante solicitar também que o visitante informe em quais tem interesse.

Dependendo da quantidade de locais que você atua, solicitar a localização do contato também pode ajudar.

Vale lembrar que você deve divulgar estas páginas de cadastro sempre que possível, para que o maior número de seguidores tenha conhecimento do seu novo canal de comunicação.

2 - Conteúdo responsivo

Embora os serviços de email tenham as suas restrições, existem algumas regras que podem ajudar na criação de uma mensagem responsiva.

Trabalhar com uma peça de email marketing que não ultrapasse os 600 pixels de largura, utilizar fontes padrão (como Arial e Times New Roman), equilibrar entre imagem e texto, não utilizar imagens em background são algumas das ações que podem ser tomadas.

3 - Faça testes

Para confirmar a responsividade do seu envio e saber qual mensagem pode ter maior engajamento, nada melhor do que realizar testes.

O processo conhecido como Teste A/B consiste em definir duas versões do seu conteúdo e enviar ambas para uma parcela da sua base para, assim, identificar qual possui o melhor desempenho.

Você pode testar qual o melhor assunto para o seu email a partir da análise de visualizações. A melhor composição para o conteúdo da mensagem pode ser definida verificando a quantidade de cliques.

Depois de realizar os testes, você pode definir a peça de email que teve os melhores resultados e fazer um envio que tenha maior engajamento.

4 - Estratégia multicanal

As pessoas utilizam cada vez mais canais para buscar as informações que desejam. Por isso, você pode usar o envio para divulgar as demais formas que o público pode entrar em contato.

Se você tem um site que pode contar com informações complementares sobre os serviços prestados, use o conteúdo do email para inserir links que levem o público para ele. Caso trabalhe com produtos, por exemplo, este direcionamento pode gerar vendas.

Canais como as mídias sociais oferecem uma forma de relacionamento mais rápida, o que pode ajudar a tornar o público ainda mais engajado com sua marca.

5 - Envios segmentados

Depois de construir sua base de contatos, você deve pensar no tipo de envio que mais se encaixa com a preferência de cada um deles.

Saber o interesse destes contatos, como tipo de produto ou conteúdo desejado, pode ser um parâmetro a utilizar.

Outro item que pode ajudar na segmentação da sua base é a região a que o contato pertence. Isso pode ajudar no momento de divulgar eventos em locais específicos, onde uma parcela da sua base pode não se encaixar no público-alvo.

Assim que você começar a fazer os seus envios de email marketing, os contatos podem ser separados de acordo com o seu engajamento: contatos que abrem seus envios de forma frequente, que acessam seu site ou redes sociais a partir dos envios.

6 - Fluxos de automação

Estratégia de email marketing bem sucedida é aquela que atende um determinado público de acordo com o seu interesse.

Preencher um formulário para receber sua newsletter não quer dizer que ele esteja disposto a realizar uma compra ou contratar seus serviços. Por isso, crie um fluxo de relacionamento que se encaixe com os interesses dos seus seguidores.

Analisando os relatórios de seus envios, por exemplo, você consegue verificar quais são os contatos que mais interagem. Estes, estarão mais próximos da venda ou até da fidelização.

Também é possível verificar quais páginas são acessadas com maior frequência pelos contatos e definir um envio personalizado, de acordo com conteúdo presente nelas.

Para utilizar recursos como segmentação da base de contatos e fluxos de automação, pesquise por ferramentas que ofereçam este tipo de funcionalidade. Estas, normalmente, também disponibilizam relatórios das ações realizadas, o que pode ajudar a mensurar os resultados de suas ações.

E aí,estão prontos para começar a fazer envios de email marketing?