Polo de moda quer atrair lojistas do interior do RS

Martha Rosinha, 46 anos, proprietária da marca de roupas Dulcet, viu o empreendedorismo entrar em sua vida a partir do instinto materno. Ela é mãe de Pedro Felipe, 13, que nasceu com paralisia cerebral, e dona de um espaço que agrega vários fornecedores em Porto Alegre.

Há quatro anos, trocou a carreira consolidada de duas décadas como advogada pelo negócio próprio para poder se dedicar mais ao adolescente. "Não estava conseguindo acompanhar o crescimento dele", lamenta, ao comparar com o período em que tinha um emprego fixo. "Empreendedor trabalha 24 horas por dia, mas eu consigo ter um olhar mais cuidadoso com meu filho", contrapõe a mãe, com a certeza de que tomou o caminho certo.

Hoje, ela comemora a troca de carreira, pois, além de estar realizando o sonho de trabalhar na área da moda, sente-se satisfeita em dedicar-se ao menino. Ela, inclusive, apresenta orgulhosamente Pedro Felipe como sócio da Dulcet.

A paralisia cerebral do jovem não afetou seu entendimento sobre as coisas, uma vez que o cognitivo foi preservado.

E os planos são ambiciosos. Recentemente, Martha investiu na abertura de um show room para fabricantes de Porto Alegre. Ciente de que a produção têxtil no Estado é forte, ela percebeu que os lojistas do Interior viajam a São Paulo para comprar estoque com frequência. E interpreta que isso acontece por não haver um polo de moda mais próximo.

"Desejo que os comerciantes precisem, cada vez menos, se deslocar até São Paulo e foquem nos produtos daqui, que têm qualidade e bom preço", persevera.

Localizado na avenida Teixeira Mendes, nº 1.050, no bairro Três Figueiras, o espaço com 400 m² tem capacidade para suportar até 11 lojas - ainda há áreas disponíveis para locação. Para Martha, o local chegou para "fomentar as marcas do Rio Grande do Sul".

Não à toa, ele é coletivo, até porque Martha analisa que nem todas as marcas participantes do projeto - na maioria ainda de pequeno porte - possuem um aporte para ter um espaço individual. A intenção é fazer com que se instalem ali negócios de diversos segmentos - moda masculina, feminina, acessórios - para que o empreendimento seja atrativo.