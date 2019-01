Casa do Marquês abre nova operação no Litoral

O Litoral gaúcho se torna deveras atraente para empreendedoras e empreendedores durante o verão. A alta temporada é sinônimo de grande fluxo de pessoas e, consequentemente, lucro. Atento ao leque de possibilidades que ter um negócio na praia pode representar, Cláudio dos Santos, 40 anos, inaugurou no dia 21 de dezembro, o restaurante e boutique de carnes Marquês Angus Steakhouse, na praia de Atlântida, em Xangri-lá. A operação é o segundo negócio dele, que é proprietário da Casa do Marquês, que há 13 anos atende o público da Capital.

Além de tocar o negócio em Porto Alegre, Cláudio é responsável por um dos restaurantes que abrem durante a Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A operação temporária é uma parceria com a Associação Brasileira de Carne Angus e o Frigorífico Silva. O restaurante é certificado pela associação e, por isso, o empreendedor orgulha-se de trabalhar exclusivamente com carnes certificadas gaúchas. Dessa parceria, surgiu a ideia da operação na praia de Atlântida.

Esse novo formato se enquadra mais, segundo Cláudio, como uma boutique de carnes. Ali, os clientes poderão comprar os cortes, carvão, cervejas e, se preferirem, podem saborear as carnes em um ambiente projeto para atender um número reduzido de pessoas. "É um público mais exigente, que conhece uma boa carne, um bom tempero", justifica. Isso o faz crer que Marquês Angus Steakhouse não vai competir com os demais já localizados na avenida central, em Xangri-Lá. "Fomos para agregar uma nova opção gastronômica àquela região", entende. "Está sendo muito bem recebida pelos veranistas e moradores dos condomínios próximos", comemora Cláudio, que vê na nova empreitada um modelo economicamente sustentável - apesar da baixa temporada comum durante o inverno no litoral.

Para tal, o empreendedor pontua a importância de avaliar o custo de aluguel do ano todo e deixar a equipe com poucos funcionários. Essas medidas são necessárias, pois, ele calcula que a receita pode chegar a 10% a 20% do normal. "A ideia é absorver o máximo (de lucro) dos custos durante o verão e deixar o custo operacional fixo baixo para poder suportar a baixa temporada", explana.

Natural de Boa Vista da Aparecida, no Paraná, Cláudio se mudou para Porto Alegre em 1994. De lá para cá, trabalhou de lavador de pratos a mestre de um grupo de restaurantes. Em 2005, abriu a Casa do Marquês, localizada na rua Marquês do Pombal, 1814, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A nova operação funciona na avenida Central, nº 1320, em Xangri-lá. Durante a temporada de verão, a boutique abrirá a partir das 9h e restaurante funcionará das 11h30min às 24h, de domingo à domingo.