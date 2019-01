As etapas do marketing no funil de vendas

GERAR VISITANTES

Na primeira etapa, o objetivo é atrair novos visitantes para seu site ou redes sociais. Neste estágio, os clientes em potencial buscam soluções para seu problema. Como é de se imaginar, as primeiras buscas serão feitas em locais como Google ou nas mídias sociais.

Estratégias de SEO

Quando um usuário tem algum tipo de necessidade ou dúvida, o mais natural é que ele tente obter informações em buscadores, como Google. O conjunto de estratégias para fazer com que seu site seja encontrado mais facilmente nos buscadores é conhecido como SEO (Search Engine Optimization). O melhor posicionamento pode ser implementado através do trabalho das palavras-chave que mais se adequam ao negócio. Conheça ferramentas que auxiliam na compreensão de quais são as palavras mais utilizadas nestas buscas.

Planejador de palavras-chave do Google

Com ele, você consegue consultar quais palavras-chave apresentam melhor resultado para campanhas de anúncios no Google.

Google trends: ferramenta utilizada para analisar quais são os termos mais pesquisados no mundo. É possível direcionar suas verificações para locais específicos e também obter dados aprofundados sobre as pesquisas realizadas no buscador.

Ubersuggest: Ferramenta que gera sugestões de palavras-chave. Basta inserir uma palavra-chave, o idioma e depois você terá diversas sugestões relacionadas a ela. O Ubersuggest conta com informações como custo por clique, volume de determinadas expressões, entre outros dados.

Google Meu Negócio

Possibilita a divulgação de empresas e informações específicas delas em resultados orgânicos de pesquisa. Insira informações de site, horário de atendimento, disponibilize espaço para comentários, entre outras opções.

Google ADS

Crie anúncios que são divulgados no próprio Google e em sites parceiros dele. No Google Ads, desenvolva uma campanha criando anúncios, definindo que tipo de público os receberá e o custo destas divulgações.

Mídias Sociais

A partir da produção de conteúdo nas mídias sociais, você pode atrair novos seguidores para sua marca. Algumas delas, como o Pinterest e LinkedIn, ainda possuem uma maior capacidade de indexação no Google - ajudando nas suas campanhas de SEO.

FAÇA CADASTROS

Como garantir que os usuários que visitam o seu site e/ou mídias sociais forneçam informações para começar um contato efetivo com sua marca?

Você pode inserir formulários de cadastro em suas páginas, disponibilizando um espaço para que os usuários informem seus dados (como nome e email). Estes cadastros podem ser utilizados para iniciar uma comunicação com seu público ou mesmo para obter mais dados sobre eles. Através do Gerenciador de anúncios, você consegue criar campanhas para captação de contatos no Facebook e LinkedIn.

CONVERSÃO

Depois de atrair visitantes e obter as primeiras informações deles, é hora de pensar em estratégias para manter estes contatos engajados com a sua marca.

E-mail marketing, uma das estratégias de marketing mais baratas, auxilia na comunicação com seu público, independente do seu estágio no funil. Para ter sucesso com envios de e-mail marketing, trabalhe sempre com uma base de contatos que solicitou o recebimento destas mensagens (nada de comprar listas). Verifique o nível de engajamento de cada um dos contatos para criar um fluxo de relacionamento com eles. Assim, eles recebem conteúdos de interesse, gerando maior engajamento.

SMS Marketing podem ser ideais para atrair e fidelizar aqueles contatos que não soltam seus celulares por nada. A mensagem de um SMS Marketing deve ter até 160 caracteres.

Notificação push devem ser enviadas, caso seu negócio possua um aplicativo, buscando manter o público informado sobre as novidades da sua marca. As notificações push podem direcionar os seus seguidores para algum tipo de ação no próprio aplicativo ou então para algum link externo.

Publicações nas mídias sociais mantêm seus seguidores bem informados. Crie uma agenda de postagens, produza conteúdo relacionado ao que seu negócio oferece, sem esquecer de trabalhar com publicações que gerem engajamento. Pesquise quais mídias merecem maior atenção. Estudos de buyer persona, por exemplo, podem ajudar para definir em quais locais sua marca precisa estar mais presente.

FECHAMENTO

Nesta etapa, estão aqueles contatos que se diferenciam dos demais, seja pelo alto engajamento com as suas ações ou pelo seu poder de compra. Veja formas de identificar essas oportunidades.

Lead scoring é a ação de pontuar sua base de contatos. A ideia é que, a partir deste exercício de pontuação, você consiga dividir seus leads pela chance de se tornarem clientes. Avalie que tipos de ações geram mais ou menos pontos. Com isso, você saberá quais os contatos merecem maior atenção da equipe de vendas.

Interações no site (produtos abandonados no carrinho) devem ser acompanhadas, pois é importante para localizar possíveis clientes. Existem alguns procedimentos que podem ser feitos para verificar quando um usuário abandona algum produto no carrinho ou quando fica determinado tempo em uma das páginas do site. Programe ações automáticas para notificar os contatos que "esqueceram" de concluir a compra, apresentando o produto abandonado e um link para que ele possa finalizar o processo. Nos casos em que o contato apenas navegou em determinada página, você pode encaminhar produtos que estão dentro do que ele acessou.

SATISFAÇÃO

Saber mais sobre a experiência dos seus clientes pode ser útil para melhorar as ações do seu negócio. Afinal, o relacionamento não acaba após a compra.

Social CRM (Customer Relationship Management) é o relacionamento com seus seguidores das mídias sociais. Uma estratégia de Social CRM permite uma maior aproximação com o público e torna o negócio mais humano.

Pesquisas de Satisfação é outra forma de ouvir seus clientes. Através delas obtém-se um retorno sobre os serviços que seu negócio disponibiliza e eventos pontuais. Esses depoimentos servem como sugestões para qualificar ainda mais suas atividades.