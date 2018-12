Administrador emprega pessoas em situação de rua

Diego Silva, proprietário da rede de estacionamento EstaFácil , em Porto Alegre, sempre investiu o seu tempo em projetos sociais. Foi dando aulas de Administração que foi apresentado por um aluno à ONG Centro Social Da Rua. O primeiro contato com os projetos da entidade foi com o Banho Solidário, uma espécie de banheiro itinerante que oferece banho para pessoas em situação de rua. Três unidades dos seus estacionamentos sediaram a ação. A Lavanderia da Rua, projeto também itinerante, está estacionada em uma das unidades do EstaFácil e funciona nos mesmos dias do Banho Solidário. Foi a partir dessa relação que veio o convite para dar aulas sobre Atendimento e Vendas no projeto Sou Jardineiro, também organizado pela ONG.

A iniciativa proporciona para pessoas em situação de rua noções básicas de jardinagem e geração de renda na área. Além de dar aulas no curso, Diego abriu as portas da sua rede de estacionamentos para que esses profissionais tivessem sua primeira oportunidade de trabalho. "Sempre queremos provocar um impacto social positivo, mas não somente dando alguma coisa. Criamos oportunidades para que as pessoas se desenvolvam", afirma Diego.

O projeto teve início no segundo semestre de 2018 e, desde então, 12 prestadores de serviço já passaram pela EstaFácil. Diego pondera que nem sempre é uma relação fácil, mas é recompensadora. " Tem que ter paciência e saber que não é um fornecedor como qualquer outro. Tem que dar mais atenção . Mas ver a pessoa emocionada por ter uma nova oportunidade faz valer a pena", conta. Contratar pessoas em situação de rua mudou o relacionamento com o restante da equipe e também com os clientes. Para Diego, a ação fez a equipe valorizar ainda mais a empresa, enxergando também o lado humanizado. "Muito mais que números, uma empresa é feita de pessoas e de sentimentos. Para a nossa equipe, que trabalha com o público, é necessário ter esse sentimento de acolhida por todas as pessoas, até mesmo por aquelas que não têm oportunidades."