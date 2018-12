Endeavor abre inscrições para programa de aceleração voltado a empreendedores

No Rio Grande do Sul, serão selecionadas entre 8 e 10 empresas em cada semestre. O acompanhamento, com cinco meses de duração, prevê workshops, networkings, diagnóstico do negócio e mentoria de um padrinho da organização. A Endeavor abriu inscrições para o Scale-up 2019, programa de aceleração para empreendedores à frente de negócios com grande potencial de crescimento. O prazo para se candidatar termina em 31 de janeiro. A inscrição pode ser feita através do link https://bit.ly/2QieXjU O acompanhamento, com cinco meses de duração, prevê workshops, networkings, diagnóstico do negócio e mentoria de um padrinho da organização.

“Nosso programa é uma plataforma de aceleração por meio de conexões que transformam negócios. Provocamos os empreendedores para crescer ainda mais”, explica o líder da Endeavor no RS, Eduardo Afonso.

Na turma de 2018, a Endeavor acelerou 16 empresas no Estado. Foram mais de dez encontros coletivos, mais de dez visitas de benchmark entre as empresas apoiadas e mais de 100 horas doadas por mentores da rede. Concluído na segunda semana de dezembro, o ciclo teve a participação de Marcelo Lacerda, embaixador Endeavor e fundador do ZAZ/Terra e dos empreendedores Endeavor RS Darci Schneid (fundador da Sirtec) e Marcos Boschetti (cofundador da Nelogica). Juntas, as empresas apoiadas fecharam o ano com um faturamento de aproximadamente R$ 150 milhões e aproximadamente 635 funcionários.