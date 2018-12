Sobre saber lidar com as pressões

Se você ainda não tem um negócio, mas pensa em ter, preste atenção neste aviso: existe pressão no empreendedorismo. Caso você esteja querendo entrar nesse universo para fugir disso, pare e reflita.

No mundo corporativo, gestores impõem pressões a seus funcionários sobre prazos de entrega, cumprimento de metas e performances específicas diárias. Quem é chefe de si mesmo tem deveres diferentes. Algumas vezes, mais estressantes do que os impostos a quem bate ponto. E, que fique claro, essa pressão chega de diversas frentes.

Há a pressão do cliente, que, cada vez mais, quer o produto na velocidade de um clique; a dos fornecedores, que exigem pagamentos antecipados para a compra da matéria-prima; a dos donos dos imóveis sobre a cobrança dos aluguéis; a dos funcionários pelas comissões e planos de carreira; e a do governo, na forma de tributos.

A intenção, aqui, não é assustar ninguém. Quem tem conhecimento do que vai enfrentar administra as situações com mais facilidade.

Isso deve ser desmistificado, e por esse motivo a importância de estar sempre bem informado.

Siga em frente e tenha em mente que planejamento diminui muito a sensação de estar pressionado.

#bora