Maratona Digital apresenta 18 workshops de Marketing Digital e Mídias Sociais

Além disso, o GeraçãoE está sorteando cinco ingressos . Para concorrer, clique em Depois de receber cerca de 5 mil participantes em suas edições anteriores, a Maratona Digital chega em sua 11ª edição com 18 workshops de Marketing Digital, Mídias Sociais e Vendas em três dias imersivos, de 14 a 16 de dezembro, em Porto Alegre. Ocorre na UniRitter Campus Iguatemi (Av. João Wallig, 1800). Valor a partir de R$ 400. Inscrições em www.sympla.com.br/11maratonadigital . Para concorrer, clique em https://bit.ly/sorteiogemaratona

O evento - organizado pela agência Fabulosa Ideia - inicia na sexta, dia 14, às 20h, com duas palestras que apresentam as principais tendências de negócios para 2019, experiências colhidas no Web Summit, o maior de tecnologia do mundo.

O sábado e o domingo seguem com 16 aulas focadas em dicas práticas. Entre os assuntos abordados: Facebook Avançado, Vendas nos Stories do Instagram, Anúncios no Linkedin, Mudanças no Google, Lançamentos Digitais, YouTube, Funil de Vendas, E-mail Marketing, Automação de Marketing Digital entre outros. Um dos painéis, inclusive, é apresentado pelo editor do GE, Mauro Belo Schneider .

“Ao fim dos workshops há espaço para perguntas aos professores. Queremos que os participantes saiam da Maratona Digital cheio de ideias, mas sobretudo: dominando novas ferramentas e estratégias”, conta o CEO da Fabulosa Ideia e curador do evento, Rafael Terra.

O público-alvo é formado por empresários, profissionais de marketing, administradores, publicitários, jornalistas, relações públicas e estudantes de comunicação. O evento também atende todos os profissionais liberais que querem alavancar vendas através da web.

Mais informações pelo e-mail cursos@fabulosaideia.com.br ou telefone (51) 3086-0689.