SAP Labs abre vagas para estágio

A empresa de tecnologia SAP Labs Latin America, com sede em São Leopoldo (RS), abriu inscrições para o programa anual de estágio "Rotation Program". Ao todo, são ofertadas mais de 30 vagas voltadas às áreas de inovação, desenvolvimento de software, suporte técnico e negócios. A bolsa auxílio é de R$ 1,7 mil, além de benefícios, como o Gympass e aulas de Espanhol in Company. Um dos pontos altos do programa é a oportunidade oferecida aos estagiários com melhor desempenho de passar um mês e meio trabalhando na sede mundial da SAP em Walldorf, na Alemanha. O índice de efetivação do programa é de 84%. A empresa irá receber inscrições até o inicio de fevereiro.

Podem aplicar para as vagas estudantes universitários das áreas de tecnologia de informação e negócios. Os pré-requisitos para os candidatos são o domínio fluente do inglês e previsão de término da graduação posterior a março de 2021. O processo seletivo consiste em análise de currículo e entrevista presencial. Para candidatar-se, os interessados devem acessar o site https://bit.ly/2E0KXBK

A gerente do programa e consultora de Recursos Humanos da SAP Labs, Andrea Bratkowski Guimarães, destaca que a empresa procura jovens com potencial, não sendo requeridas experiências prévias aos candidatos. "O que avaliamos é a capacidade de aprendizado, a pró-atividade, atendimento ao cliente e projetos inovadores que a pessoa já tenha colocado em prática. As experiências pessoais ajudam bastante", explica.

Durante dois anos, os jovens passarão por um programa de treinamentos exclusivos e terão a oportunidade de trabalhar em diferentes departamentos da SAP. "O programa tem justamente esse nome - Rotation - por permitir que os estudantes rotem por até três áreas distintas", destaca Andrea. Durante o primeiro mês os jovens recebem capacitação em áreas de negócios e competências pessoais. Além disso, são oferecidos treinamentos técnicos específicos na área de TI, como: ABAP, HANA e Cloud. A próxima turma iniciará em março de 2019 e receberá mais de 100 horas de treinamentos preparatórios antes de iniciar nos setores.

Para as entrevistas, Andrea comenta que transparência, motivação, bom desempenho acadêmico e demonstrar conhecimento sobre a SAP serão pontos levados em consideração. "O candidato deve ser ele mesmo, pois dessa forma conseguimos identificar a área adequada de acordo com as competências de cada um. O que buscamos é alguém que possa agregar valor à empresa e ao mesmo tempo ao seu desenvolvimento de carreira. A escolha deve ser mútua", finaliza.