Menor restaurante de Porto Alegre atende apenas duas pessoas

Antirrestaurante é um lugar sem cardápio, sem relação com fornecedores e sem dia e horário estabelecido para funcionamento. Marcos Cardozo, 49 anos, conta que se encantou ao conhecer essa concepção. Daí, surgiu a ideia de abrir a sala de casa para receber pessoas para jantares com o nome de Casa Cardozo , o que ele classifica como o menor restaurante de Porto Alegre.

A empreitada tomou forma em 2011, quando Marcos voltou para Porto Alegre após morar por um período em Curitiba. E, desde 2017, houve uma mudança na proposta. Agora, ele recebe apenas duas pessoas por vez na sala de aproximadamente 12 metros².

Quando morou no Paraná, trabalhou com gastronomia. De volta à capital gaúcha, criou um blog para falar sobre cinema e alimentação. “Era mais para passar tempo. Todos os dias ia para a cozinha e fotografava as receitas”, lembra. Da iniciativa, surgiu o hábito de cozinhar diariamente. A partir daí, decidiu seguir o conselho de uma amiga vinda de Londres que contou sobre o conceito de antirrestaurante, popular por lá.

Os antirrestaurantes são mais apegados à experiência do que propriamente a um estabelecimento ou cardápio - em alguns casos, o cardápio e o local são secretos até a hora da refeição. Entre as especificidades desse tipo de negócio, está a de que quem abre a casa para esses jantares é apenas o proprietário, ou seja, ele sozinho é a equipe. No caso de Marcos não é diferente, ele faz da reserva, recepção, o preparo do jantar à lavagem dos pratos.

A Casa Cardozo recebe apenas clientes com reservas, que devem ser feitas via WhatsApp (51) 98574-4572 ou no e-mail casacardozo@gmail.com.