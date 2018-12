A saída do emprego para virar youtuber

O ex-policial Daniel Ferretto, conhecido como Professor Ferretto, de Passo Fundo, se licenciou da Polícia Federal para se dedicar exclusivamente a um canal no YouTube, que conta com 1,8 milhão de inscritos. Na plataforma, ensina matemática com uma linguagem mais descontraída. Ele fez o primeiro vídeo em 2014, de forma despretensiosa. Com o crescimento do alcance, investiu R$ 70 mil para aperfeiçoar a ideia e afirma que hoje fatura 10 vezes mais do que quando era servidor público. Na conversa abaixo, ele diz o que influenciou no crescimento do projeto.

GeraçãoE - Por que apostar no YouTube no ramo da educação?

Daniel Ferretto - Hoje é necessário mudar a forma de ensinar a matemática ou qualquer disciplina da área de exatas dentro da sala de aula, a partir do 1º ano do Ensino Fundamental. Até o terceiro ano do "colegial", eu não gostava de matemática. Foi só quando decidi estudar para entrar na Academia da Força Aérea que me motivei a mergulhar, e tomei gosto. Para isso, pela primeira vez na vida, na época dei um "passo para trás" e, juntando algumas economias, comprei livros da 7ª e 8ª série do Ensino Fundamental para aprender sobre a matemática durante as férias de verão. Algum tempo depois, quando comecei a dar aulas em cursinhos, adotei um modelo de ensino diferente da escola, pois o aluno era incentivado a entender a disciplina, e não a decorar. Na internet, por ser uma plataforma mais dinâmica, os vídeos no YouTube devem ser bem explicativos e didáticos, aliando o bom conteúdo a uma boa edição de imagem, e também a um bom roteiro para prender a atenção do aluno. Mesmo por um período sem dar aulas em cursinho, e trabalhando como servidor público, acompanhava algumas tendências na internet em relação a aulas de matemática. Alguns youtubers se destacavam na época e, ao fazer uma análise crítica, percebi que poderia disseminar, por meio das plataformas digitais, uma nova forma de ensinar.

GE - Como foi a preparação para entrar nesse universo?

Daniel - A desenvoltura eu já tinha pela experiência de 20 anos como professor de cursinho. Com o tempo, fui profissionalizando a forma de gravar vídeos, com melhor enquadramento, iluminação, e também com utilização de softwares para deixar a edição mais dinâmica para prender a atenção dos inscritos no canal.

GE - E quando decidiu se dedicar exclusivamente a isso?

Daniel - Foi no final de 2016, pois, além de ter que me deslocar até o trabalho, tinha que trabalhar na plataforma, fazendo com que eu não tivesse tempo para a família. Como já estava acostumado a promover mudanças na minha vida - uma vez que fui professor, tentei entrar na Força Aérea e depois me tornei policial federal - não hesitei em pedir licença não remunerada no cargo de servidor público.

GE - Qual a dica para deixar o conteúdo atrativo?

Daniel - É preciso "traduzir" os conceitos e cálculos da matemática para o público mais leigo, de forma que todos possam compreender. Embora a matemática seja vista como a "grande vilã" das provas, é sim possível aprender e desenvolver o raciocínio. No meu canal, minha maior meta é mostrar que a matemática não é um "bicho de sete cabeças", e pode até mesmo ser divertida. A matemática faz parte do nosso cotidiano sem que a gente perceba.

GE - Qual o próximo passo profissional?

Daniel - Nosso objetivo é que a plataforma seja cada vez mais acessada e atinja um número cada vez maior de alunos, inclusive de Ensino Médio e Fundamental, além de interessados pela matemática em geral.