Experiência pessoal influencia empreendedora a abrir academia para mulheres

A AXYA Club é uma academia para mulheres que oferece aulas de boxe, dança e musculação. Enquanto no pavimento superior as alunas participam de circuitos de aeróbica, no andar inferior podem treinar em modernos equipamentos para ganharem massa magra. Segundo a empreendedora Fabiana Godoy, a fórmula funciona. "Temos várias alunas que emagreceram 20, 25 quilos. Antes só tínhamos luta e elas emagreciam muito e começavam a ficar flácidas. Hoje a academia está completa", avalia. Outro diferencial do negócio é um aplicativo exclusivo que permite agendar aulas. Assim, evita que alguém fique sem poder treinar, já que cada professor atende, no máximo, seis alunas por vez.

Todos os detalhes da AXYA foram elaborados a partir da vivência de Fabiana como aluna. "Eu sempre fazia musculação. 'Tu tá gordinha', todo mundo falava. 'Ah, tu tem que ir para a academia'. Tu começa a fazer musculação, se não faz com personal e não faz com aeróbico junto, demora muito tempo para ter resultado e acaba desistindo, pensa que aquilo não é para ti", relata. "Comecei a fazer boxe e sequei. Foi a fase em que fiquei mais magra em toda a minha vida. Eu queria que outras mulheres que estavam sofrendo como eu com esta coisa de balança tivessem acesso a isso", ressalta.

Embora parecesse ideal, a escolha pelo boxe trouxe um porém para a empreendedora. "O lugar que eu comecei a fazer era no fundo de uma academia, eu treinava só com homens e e era suador, ventilador, o banheiro não tinha papel higiênico", conta, acrescentando que precisava no mínimo de duas horas livres para fazer a aula, porque saía de lá e tinha que ir para casa tomar banho.

Essa experiência em parte negativa foi fundamental para ela abrir o próprio negócio, há dois anos e meio. "Pensei: imagina se tivesse um lugar que fosse limpinho, que a luva não tivesse cheiro de chulé, que o vestiário tivesse secador de cabelo, chapinha, daí comecei a pensar conforme o que eu queria para mim", destaca. Ao mesmo tempo em que formava a ideia, a mãe de Fabiana adquiriu um imóvel no bairro Passo D'Areia e propôs que ela abrisse algo lá. "Poderia abrir uma academia exatamente do jeito que eu queria, porque eu fui procurar várias academias com o intuito de trocar por uma melhor, e todas em que fui eram iguais. Eu fiquei seis meses só estudando. E aí eu vi que era um dos mercados que mais ia crescer, que o mundo fitness era tendência mundial em crescimento", relata. A construção, onde antes funcionava uma loja de pisos, precisou ser toda reformada.

A proposta da AXYA, de acordo com a empresária, conquistou também mulheres de outros bairros, que hoje se deslocam até lá somente para treinar. O número de alunas atualmente é de cerca de 200. Elas podem optar por planos de um dia por semana, dois, três ou livre e a média de mensalidade é de R$300,00. A academia tem ainda um Espaço Kids, vestiário espaçoso com chuveiros, secador, fornecedores de comida e lanches fits e nutricionista. Ainda vende luvas e duas marcas de roupas fitness. O estudo para o modelo de franquias, conforme Fabiana, já está pronto e em 2019 deve sair do papel.