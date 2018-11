Empreendedora abre loja só de decoração de Natal em Porto Alegre

Apaixonada pelo espírito desta época do ano, a jovem Sofia Scherer, 25 anos, abriu uma loja temporária no Shopping Iguatemi que comercializa itens de decoração natalina. Segundo ela, Porto Alegre apresentava deficiência neste segmento. "A maioria dos clientes que vêm aqui falam que compravam em Gramado", ressalta.

A Mr. Claus foi inaugurada no dia 24 de outubro e fechará as portas na véspera do feriado, no dia 24 de dezembro . Além de Sofia, duas funcionárias trabalham no negócio, revezando os turnos. A irmã e a mãe da empreendedora ajudam nos finais de semana. "O horário de shopping é bem puxado. Mas eu adoro a interação com o público. A gente tem muita experiência principalmente com senhoras de idade. Elas chegam aqui e choram, se emocionam por causa do Natal", conta.

Na loja, é possível encontrar os mais variados tipos de objetos, como panos de pratos e toalhas até as tradicionais árvores natalinas, que podem chegar a cinco metros de altura. Quase todos os produtos são feitos no Rio Grande do Sul (exceto os bonecos, que são importados). Os pinheiros, de acordo com Sofia, possuem uma estrutura antiqueda, sendo seguros para quem tem crianças e gatos em casa. A Mr. Claus dispõe, ainda, de três decoradoras, que se deslocam em até 90 quilômetros de distância.

A empreendedora se inspirou na ideia quando morou por um semestre em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2011. "A gente viu que eles têm muitas lojas temporárias lá, principalmente no Halloween e Páscoa. Natal lá nem é temporária, tem algumas que ficam abertas o ano inteiro. A gente adaptou esse conceito", revela. Na época, ela cursava Direito e trancou a faculdade para frequentar aulas de atuação de cinema na New York Film Academy, nos estúdios da Universal. Ao voltar para o Brasil, se formou, mas optou por trabalhar em outra área: a de marketing de relacionamento.

Já a escolha pelo shopping, diz ela, é uma questão de tradição. "O Iguatemi tem grande fluxo de pessoas e também comemora muito o Natal. A gente costuma ouvir o porto-alegrense falar 'ah, tem a decoração do Iguatemi, eu tenho que ir lá ver'", reproduz.

