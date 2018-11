O que leva uma empreendedora da área imobiliária a assumir um antiquário?

"A experiência no mercado imobiliário me possibilitou estar muito próxima dos projetos de Arquitetura e interagir com profissionais da área. Sou uma pessoa com olhar muito atento à estética das coisas e a exclusividade das peças, especialmente as que têm uma história, é algo pelo qual sempre tive muito apreço. Por isso, assumir a Art Rarus é um projeto que tenho certeza que me trará muita satisfação."

