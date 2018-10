Mineiro cria plataforma que devolve parte do valor das compras ao consumidor

Frustrado com os programas de fidelidade de empresas brasileiras, Israel Salmen, 30 anos, de Minas Gerais, criou, com um sócio, a Méliuz . Trata-se de uma plataforma que devolve parte do dinheiro para quem compra de suas marcas parceiras.

A startup, lançada em 2011, já devolveu R$ 65 milhões para os usuários através de um conceito conhecido como cashback. " A cada venda realizada a gente ganha comissão. Parte dessa comissão é repartida com o usuário que comprou ", detalha Israel.

O empreendedor diz que sua empresa dobra de tamanho a cada ano. Atualmente, 150 pessoas trabalham no negócio, que tem sua sede em Minas Gerais e escritórios em Manaus e em São Paulo. Mais de 1,6 mil lojas estão conectadas à Méliuz na versão on-line e cerca de 50 em seu formato físico. No ambiente off-line, na hora de pagar a conta no caixa da loja, a pessoa digita o número do telefone e recebe parte da quantia de volta também.

Em Canoas, onde participa de um evento do Sebrae (link abaixo), Israel pretende falar sobre inovação. "O brasileiro fica imaginando que inovação é fundar o novo Google. Mas inovação é fazer o trabalho mais eficiente", avalia ele.

E por que devolver o dinheiro ao usuário em vez de simplesmente dar desconto? "As lojas continuam oferecendo descontos e cupons de desconto, e divulgamos todos eles. O cashback é um algo a mais", sintetiza o CEO.

