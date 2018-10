Porto Alegre recebe a maior franquia de bolo do País

A inauguração acontece dia 24 de outubro com degustação gratuita das 13h às 17h . Porto Alegre é a primeira cidade do Rio Grande do Sul a receber uma unidade da Sodiê Doces . A marca é a maior franquia de bolos artesanais do País, com mais de 90 sabores de bolos e 300 lojas espalhadas pelo Brasil.

"Trabalhamos muito para chegar até aqui. Nosso objetivo é o de levar nossos produtos para os quatro cantos do Brasil. O Rio Grande do Sul era o único Estado que não tínhamos loja. E sabemos que o Sul é uma região de grande potencial para nossa marca", diz Cleusa Maria da Silva, presidente da Sodiê Doces.

A loja tem mais de 130 m2. "Acreditamos que a região de Porto Alegre é muito promissora para a marca. Sabemos que a qualidade e o sabor dos produtos Sodiê Doces conquistará o cliente gaúcho", diz o proprietário da loja, Alexandre Gonçalves

A Sodiê Doces é reconhecida pela qualidade de seus produtos e seus clientes podem encomendar o bolo inteiro, que pode ser feito em cerca de uma hora, ou degustar na própria loja, que também trabalha com o sistema de fatias. Capazes de conquistar todos os paladares, eles ainda têm uma linha Zero Açúcar. A marca tem uma grande parceria com a Nestlé, que fornece seus produtos e juntas já lançaram bolos como Alpino, Chocomoça e a mais recente novidade, bolo Galak.

Além de se consolidarem no mercado de bolos, a marca expandiu seus negócios e criou a Sodiê Salgados. A fábrica fornece quitutes variados para todas as lojas Sodiê Doces, criando então uma possibilidade de venda casada para festas e encontros de amigos e familiares ou até mesmo para quem prefira degustar diretamente na loja.

O novo endereço é Avenida Otto Niemeyer, 2500 - Loja 102, no bairro de Tristeza, zona sul da cidade.