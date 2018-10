Evento voltado para o mercado publicitário apresenta novos modelos de negócio na área da saúde

A primeira edição acontecerá nesta quinta-feira, 18, no Senac Gestão & Negócios do Shopping Total , e terá como tema focal a saúde. Cerca de 40 executivos de hospitais, indústria farmacêutica, entidades associativas, farmácias, clínicas e planos de saúde estarão reunidos para a inovadora experiência. A atividade inicia às 8h. Com o propósito de aumentar a percepção de como novos modelos de negócios afetam os serviços tradicionais, a agência Escala City criou o Limonada . O evento reúne pessoas a fim de construírem soluções por meio de uma relação contributiva entre gestores de distintos segmentos da economia gaúcha., e terá como tema focal a saúde. Cerca de 40 executivos de hospitais, indústria farmacêutica, entidades associativas, farmácias, clínicas e planos de saúde estarão reunidos para a inovadora experiência. A atividade inicia às 8h.

O Limonada promete trazer soluções inovadoras e tecnológicas à cidade. “O objetivo do Limonada é proporcionar uma curadoria inspiradora das novas tendências do mundo dos negócios e, a partir disso, propor uma troca de soluções e de problemas do mercado, ou seja, transformar limões em limonada”, antecipa o sócio diretor da Escala City, Martin Haag.

A audiência conhecerá um novo produto que ajudará o segmento de health care, o HelpBell, criado pelo engenheiro Roger Bertrand, que poderá revolucionar a gestão e toda a cadeia comercial de medicamentos. A seguir, conceitos e produtos da Telemedicina serão desvendados por Fernando Pisa, gestor de Telemedicina no Centro Avançado de Neurologia e Neurocirurgia (CEANNE).