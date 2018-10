O significado da expressão break even point em inglês

Tem um momento na vida do empreendedor e da empreendedora que é muito esperado. E ele se chama, em inglês, de break even point.

Se atinge esse ponto quando a quantia investida para a abertura de um negócio ou de um projeto específico se iguala à receita gerada por ele. Em inglês, a definição é a seguinte:

“Point in time when revenue exactly equals the costs; where loss ends and profit begins to accumulate.”

Por exemplo, se você apostou R$ 100 mil para abrir sua empresa e já entraram esses R$ 100 mil no caixa, atingiu o break even point .

