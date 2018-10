Dado Bier e Sueka lançam projeto de cocriação

O Dado Bier e a marca sustentável de roupas autorais Sueka iniciaram um projeto em conjunto. Na busca de uma experiência que envolva cocriação, a iniciativa estabelece um ''collab'' de produtos.

Com previsão de lançamento das peças para o verão, de início serão confeccionadas camisetas e camisas, a partir do compartilhamento de experiências entre as equipes. A ideia é que o trabalho sirva de inspiração para novos produtos que virão na sequência.

Fundador da Sueka, Rodrigo Kronbauer criou a marca em 2015 na cidade de Lajeado.

Hoje, em Porto Alegre, comenta sobre como é estar em um projeto com a Dado Bier.

"Tanto eu quanto a equipe da Sueka temos como um dos propósitos da marca o resgate à essência das pessoas e projetos. Já realizamos projetos menores, mas agora estar com a Dado Bier é mega desafiador e muito legal também. Ver grandes marcas resgatando a sua essência, acredito que este é o futuro das marcas em si, e é muito bom ver grandes nomes como a Dado Bier dando abertura a esse processo."