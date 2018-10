Dicas para destacar sua marca em feiras

Explorar todo o potencial do espaço dos estandes deve ser feito com atenção, pois é uma maneira de destacar o que a empresa tem de melhor para oferecer. De acordo com o diretor da FuturaIM, gráfica web to print, Willington Bekmer, a visibilidade de uma empresa pode ser maior quando há um estande bem estruturado, visualmente bonito e organizado, além de materiais de divulgação bem feitos.

"A imagem positiva de uma empresa pode ser passada no primeiro contato com o cliente ou visitante. Um material gráfico com design bem produzido e até mesmo um layout diferenciado podem agradar à primeira vista e estimular a curiosidade deste cliente", explica.

Com recursos avançados de materiais e estilos de impressão, o mercado gráfico é capaz de comportar projetos cada vez mais criativos para atender ao setor. Adesivos e etiquetas são materiais que colaboram com a decoração do estande, podendo ser utilizado desde papel couchê, sulfite, vinil até vinil transparente. "Para adesivar superfícies transparentes, sempre aconselhamos o adesivo perfurado, pois ele permite a visão de ambos os lados do ambiente", afirma Bekmer.

Outras alternativas são cartazes, posters, móbiles e painéis de parede, que são ótimas possibilidades para a decoração, podendo utilizar logo e frases inspiradoras ou dos valores da empresa. "Banners, faixas e lonas são três produtos muito utilizados em feiras, pois chamam facilmente a atenção de quem passa pelo local, ao mesmo tempo que comunicam de forma prática e direta", explica o gerente da FuturaIM, Wellington Luiz.

Aproveitar o espaço para deixar sites, telefones e redes sociais à vista também são boas opções para destacar os contatos da empresa.