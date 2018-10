Por que implantar um hub de Inovação no Rio Grande do Sul?

"Os hubs são imprescindíveis para fomentar o empreendedorismo. O An Lab se propõe a ser este local. Buscamos inspiração no Vale do Silício para trazermos um conceito que funciona lá e faz com que muitas empresas prosperem em um ambiente virtuoso de inovação. Neste local estão unidos quatro pilares: Educacional, através de cursos e workshops; Corporate, unindo grandes empresas às startups e ao ecossistema de inovação; Investimentos, com uma parceria com a CapTable.com.br, plataforma de investimento em startups; e Serviços, trazendo parceiros necessários para o desenvolvimento de startups."

