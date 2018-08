Festival Sul-Americano de Cerveja quer integrar mercado latino-americano

2º Festival Sul-Americano de Cerveja , que ocorre entre 10 e 12 de agosto, de sexta-feira a domingo, no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), quer colocar Porto Alegre no mapa cervejeiro nacional. Além disso, a ideia é integrar o mercado latino-americano. Argentina, Uruguai e Chile são alguns dos países que estarão representados.

“Queremos fazer um intercâmbio de informação e conhecimento”, diz Fabrício Scalco, criador e idealizador do evento.

Participam da programação mais de 30 cervejarias nacionais, atrações musicais, food trucks e encontro de colecionadores.

Na sexta-feira, os portões abrem das 18h à 1h, no sábado, das 15h à 1h, e no domingo, das 14h às 20h. Para incentivar a comemoração de Dia dos Pais, a entrada de pais acompanhados dos seus filhos será gratuita no domingo, mediante apresentação de documentos.

Para empreendedores do ramo e donos de restaurantes e bares, é uma oportunidade de conhecer como funciona a cadeia. “Dá para se aprofundar e levar produtos para seus estabelecimentos. A cerveja artesanal não é mais moda, é algo que veio para ficar e o consumidor quer”, afirma Fabrício.

Na grande maioria, são os proprietários das cervejarias que vão ao festival, o que enriquece a troca de informações durante o evento. A expectativa é de um público de 10 mil pessoas – o dobro da edição do ano passado.