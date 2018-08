GeraçãoE divulga palestrantes de evento e recebe inscrições gratuitas

O Jornal do Comércio, através do GeraçãoE, e a ESPM-Sul convidam para o evento Consumo e Tecnologia, que apresentará em primeira mão o resultado da pesquisa que analisa os hábitos de consumo de jovens de 18 a 35 anos e a sua relação com as novas tecnologias desse setor. Será no dia 15 de agosto, das 8h30min às 11h, no auditório 1 do Prédio B da ESPM-Sul (Rua Guilherme Schell, 350, em Porto Alegre).

Através de quatro palestrantes, o evento também discute grandes inovações e soluções para o varejo, apresentando cases de sucesso das empresas Panvel, Rappi, Senior e ESPM.

Veja, abaixo, o que cada participante irá falar durante o encontro:

Samir Mesquita | Panvel: E-Commerce e estratégias omnichannel no desenvolvimento de negócios da Panvel

Andre Brumer | Rappi: A tecnologia dos apps como canal de vendas e relacionamento entre o varejo e o consumidor

Jeremias Volpi | Senior: Potencializando vendas e relacionamento através de estratégias omnichannel

Fabio Pasavento | ESPM: A influência do varejo e do consumo no contexto da economia atual

Liliane Rohde | ESPM: Apresentação da pesquisa Consumo&Tecnologia, com foco no público 18-35 anos

>> Inscrições

As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo link bit.ly/EventoConsumoeTecnologia