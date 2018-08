Professora de inglês que mora nos Estados Unidos conquista milhares de alunos dando dicas pelo WhatsApp

Há quem use o WhatsApp para falar com a família, enviar piadas para amigos ou participar de grupos de discussões. A professora de inglês Erika Belmonte, paulista de 34 anos, utiliza a ferramenta como meio de trabalho e, consequentemente, de renda. De Iowa, nos Estados Unidos, ela envia dicas sobre o idioma três vezes por semana para seus milhares de assinantes espalhados pelo Brasil. O custo mensal para receber o que Erika chama de English Bites é de R$ 12,90.

Se hoje a professora consegue viver com o faturamento desse produto que criou é graças à sua popularidade nas redes sociais, especialmente no Instagram, através da conta @clubedoingles . A iniciativa tomou uma dimensão tão grande que Erika ainda não se acostumou com a ideia de que realmente ganha dinheiro com isso.