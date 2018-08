Gaúcha de Alvorada cria um dos maiores canais educacionais do YouTube

Foi na área de línguas que Carina Fragozo , 31 anos, de Alvorada, descobriu uma receita que a tornou a dona de um dos maiores canais educacionais do YouTube no Brasil: o poder do nicho. Ela tem quase 700 mil inscritos e, por conta desse número, pode viver só com o faturamento que seus vídeos produzem na plataforma.

A professora de inglês, que atualmente mora em São Paulo, ainda toca outros projetos para lhe gerar renda, tudo in English, claro. Em agosto, será lançada sua loja virtual no site que administra, o English in Brazil, com produtos temáticos para amantes da língua, como camisetas e canecas. E, em outubro, ocorre o lançamento de seu livro Sou péssimo em Inglês. Tudo que você precisa saber para alavancar de vez o seu aprendizado - que já está em pré-venda no link https://amzn.to/2zE0wi9

Diferentemente de alguns influenciadores, Carina tem muito conteúdo a oferecer. Recentemente, ela terminou seu doutorado na Universidade de São Paulo (USP). E, assim como blogueiros, ela fatura com patrocínio nas redes.

O retorno financeiro do trabalho que desenvolve com vídeos na internet é tão positivo que, mesmo com o diploma novinho, acabou adiando o desejo de prestar concursos para dar aula em universidade. Todas essas conquistas, no entanto, fazem parte de uma construção e leva tempo para chegar em tal nível de maturidade. " Hoje, depois de muito tempo, de mais de três anos com o canal, ganho mais do que quando trabalhava em escolas ", compara.

"Nunca imaginei. Às vezes, tenho que me beliscar para saber que está acontecendo mesmo", diverte-se.

O próximo passo de Carina é ter seu curso on-line próprio. Os seguidores, no entanto, podem ficar tranquilos, pois ela não quer deixar para trás quem a trouxe até aqui.

"Nunca deixarei de oferecer conteúdo gratuito, este é meu grande barato. Criei uma audiência que confia no meu conteúdo. Isso me possibilita muitas coisas", orgulha-se a gaúcha, em passagem pelo Rio Grande do Sul.