Nutricionista usa técnicas de coaching para que pessoas se alimentem melhor

Há quem desconte suas inseguranças na comida, exagerando para mais ou para menos em momentos críticos. Formada em Nutrição, Roberta Schneider, 38 anos, de Porto Alegre, usa os processos de Coaching Cognitivo Comportamental para promover uma alimentação mais saudável. Seu trabalho se baseia no conceito de mindful eating.

"Abordo a questão da atenção plena ao ato de comer, de se autoconhecer, dando ênfase à relação corpo, saúde e alimentação", detalha ela, que foi aluna de Deise (da matéria na página 4). Roberta diz que é preciso sair do piloto automático e prestar atenção no que o corpo está dizendo na hora das refeições.

"Vivemos correndo, atrasados e com tanta pressa que até esquecemos de nos reconectar com nós mesmos. A alimentação envolve aspectos culturais, afeto e memória. Aquele cheirinho do bolo de milho quentinho que minha mãe faz me remete a coisas boas, por exemplo. E isso fica registrado, com associações como amor, aconchego, carinho. A comida que comemos diz muito daquilo que somos", esclarece ela.

O resultado do coaching desenvolvido por Roberta foca na atenção, em saber identificar a diferença entre fome e gula . Consequentemente, a profissional garante que seus clientes criam hábitos melhores e conquistam seus objetivos alimentares, num processo que dura de 10 a 12 sessões.

"Faço as pessoas refletirem sobre rotinas, piloto automático e assim, aos poucos, elas vão se dando conta que precisam mudar, naturalmente. Levar em consideração como comemos e o que sentimos quando comemos é fundamental, tão importante quanto os valores nutricionais de cada alimento", aponta. Contatos pelo WhatsApp (51) 98411-8121.