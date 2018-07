Quando um projeto autoral nas redes sociais potencializa o negócio próprio

com a exposição nas redes, a produtora de vídeos que têm juntos passou a se beneficiar, ao ponto de reformularem a empresa. O que antes se chamava Estúdio Composto, virou Casa da Janela Filmes. Rafael Barbieri, 35 anos, e Bárbara Graziela dos Santos, 39, iniciaram, em abril de 2015, o perfil 15 Segundos de Coisa Boa no Instagram e no Facebook. São pequenos vídeos que mostram coisas boas do dia a dia. Eles têm 108 mil seguidores no Instagram e mais de 400 mil no Facebook, e o engajamento gera de 12 mil a 15 mil espectadores nos stories. Sem pretensões, a partir do projeto autoral, eles trouxeram do mundo virtual impactos reais:O que antes se chamava Estúdio Composto, virou Casa da Janela Filmes.

No 15 segundos eles buscam mostrar o valor de viver de forma simples e devagar, dando tempo e espaço para as pequenas pausas, como preparar um chá, ficar ao sol, afagar um cão, demonstrar afeto. Da mesma forma, o homeoffice bomba durante as madrugadas na sala dedicada às produções da Casa da Janela. Não se trata de contradição, mas de complemento. "A gente entendeu que uma vida organizada deixa a gente alegre e feliz. Organização e planejamento me libertam para muitas coisas. Por isso, às três da tarde posso parar e tomar um café", comenta Bá. E é essa mensagem na prática que eles trazem nos vídeos.

O escritório deles fica em casa (que realmente tem uma janela enorme), repleta de plantas dependuradas e detalhes da vida dos dois. No início, eles tinham receio de como o projeto autoral iria impactar na produtora, por estar ligado a um lado mais íntimo da vida. E esse medo transformou-se em entusiasmo, por conta do retorno em visibilidade e clientela. "Tem muita gente que pede a estética do 15 nos filmes, a luz, assim como está surgindo demanda de ilustrações para o Rafa", conta Bá. "As pessoas já nos procuram por sermos nós, aí foi a grande virada. O 15 ajudou a mostrar o nosso jeito", explica. Isso trouxe a aproximação de grandes marcas, como a campanha da Rafitthy com a atriz Fernanda Lima no Caribe, e um fashion film para a Coca-Cola Shoes com o cantor Luan Santana.

E, mesmo com tantos fãs na página, os dois preferem não se ver como influenciadores digitais. "O 15 segundos de coisa boa é sobre estilo de vida. A gente é influencer de alguma forma, mas não vamos por este lado. A gente não se coloca como produto, nós dois. A mensagem do 15 é a nossa forma de contribuir para o mundo com um projeto audiovisual", esmiúça Rafa. A lógica é inversa: o 15 acaba sendo uma vitrine para o trabalho desenvolvido na produtora.

"Imaginávamos acessar as pessoas de um jeito diferente. Tanto que, no início, nem aparecíamos. Nossa ideia era dar um zoom naquilo que a gente olha todos os dias mas não vê", complementa Bá. E, dado o capricho audiovisual inevitável, a repercussão aconteceu. Aí, chegou a hora de humanizar ainda mais os conteúdos, e isso contemplava mostrar quem estava por trás das lentes. "O primeiro vídeo em que a gente apareceu, foi nós dois no chão conversando. Pensamos: as pessoas vão nos odiar!", diverte-se Bá. No fim das contas, esse foi o diferencial que promoveu o salto nas redes e nos negócios.

Na Casa da Janela Filmes, ambos roteirizam, Bárbara faz a direção de cena e Rafa, a fotografia. "Ter tudo sob nossa gerência faz a gente não perder a essência e o controle do trabalho", pontua ela. "A gente conseguiu se posicionar como uma produtora com uma postura mais sensível, e as pessoas nos procuram por isso", sublinha Rafa. Por conta do canal, casais passaram a pedir vídeos de casamento assinados por eles, produto que foi acoplado ao portfolio da produtora a partir da demanda.