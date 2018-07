A primeira experiência na venda de calçados

Como editor do GeraçãoE, sempre tive o desejo de empreender para compartilhar com os leitores os aprendizados da experiência e ter mais consistência para lidar com o tema por aqui. Afinal de contas, só quem realmente sai do plano das ideias conhece os desafios que espreitam os negócios iniciais. Finalmente, me lancei no mercado com a comercialização de calçados, ao lado da minha sócia Fernanda Dias.

O primeiro passo foi encontrar um fornecedor confiável. Como ele fica no Vale dos Sinos, fui até a fábrica visitar a estrutura e me inteirar sobre os prazos de entrega e capacidade de produção. Ter ido ao espaço me deu confiança para dizer aos clientes o que realmente posso oferecer. Em seguida, formalizamos o negócio como Microempreendedor Individual (MEI). Logo, veio a conta do Instagram: @fabricadealpargatas . Nossas primeiras vendas foram todas por ali. E, desde então, os pedidos são quase diários, motivados pelos posts frequentes.

A proposta não era ficar só no ambiente virtual, mas também ainda não nos sentíamos maduros para ter uma loja física - por causa dos custos fixos. O jeito encontrado para levar os produtos até o público foi buscar feiras. Estamos, neste momento, estreando na Feira de Ibitinga, do Zaffari Ipanema, em Porto Alegre, que segue até o dia 15. Que aula! As duas vendas da largada surgiram de uma seguidora do Insta, que viu na rede que estaríamos no local. Comprovamos o poder da comunicação.

O nosso fornecedor faz sapatos há 40 anos, conhecimento que nos ajuda muito. Embora nosso foco sejam as alpagargatas, para a feira, ele sugeriu que incluíssemos no portfólio botas de lã. Estávamos receosos, mas não é que deu certo? Faz o maior sucesso - e com uma margem de lucro maior. A feira dura 10 dias e antes da metade faturamos o valor do aluguel. Isso foi possível porque escolhemos um estande de metragem pequena, de quatro metros quadrados. Recomendo a tática, pois diminui a pressão sobre as vendas .

Algo que precisamos aprender é sobre como tornar os momentos de espera pela clientela mais produtivos. Porque há brechas em que não entra ninguém. Alguém tem alguma dica sobre isso? Me manda um inbox.