Gaúcha Zallpy Group abre unidade em Santa Catarina

A Zallpy Group, com mais de 10 anos de atuação no mercado de TI, chega a Santa Catarina para estreitar sua relação com os clientes. O foco, neste primeiro momento, são as verticais de mobilidade, desenvolvimento de aplicações e software.

A empresa escolheu dois endereços para se instalar em Florianópolis. Um no bairro Agronômica - próximo aos clientes Quanta Previdência, Unicred Central SC e a multinacional de energia Engie - e outro na Associação Catarinense de Tecnologia (Acate). Situado na região central da cidade, ao Norte da ilha, o local é considerado um ecossistema de inovação, facilitando a interação com fintechs, startups e demais empresas do ramo. "É o ambiente perfeito para compartilhar, promover e trocar experiências para o desenvolvimento de projetos de mobilidade e inovação", diz a empresa.

No dia 17 de maio, ocorreu a inauguração oficial da nova sede na Acate. Estavam presentes os diretores Lisiane Breyer, Marcelo Castro e William Ayres, junto aos demais sócios, colaboradores e clientes.

Contando com uma equipe de mais de 130 profissionais, a Zallpy Group pretende continuar expandindo as operações no estado. Segundo o CEO, Marcelo Castro, a empresa está preparada para atender às demandas de médias e grandes empresas, oferecendo um portfólio completo, metodologias ágeis e soluções integradas, aliando a expertise de ponta a ponta das empresas que formam o grupo: Zallpy - Fábrica de Software, Fynder - Hardware, Wersa - Serviços gerenciados e Licenciamento, e brSAP - Soluções SAP.