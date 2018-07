Como será o próximo Conedi?

"O Congresso de Empreendedorismo Digital (Conedi) terá sua segunda edição nos dias 14, 15 e 16 de setembro na Unisinos Porto Alegre. Inovação, criatividade, tecnologia, negócios e marketing são alguns dos temas abordados no evento, realizado pela Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre (AJE Poa). Três dias de puro conteúdo, networking e conexões para todos os empreendedores que usam o meio digital para comercializar ou divulgar negócios. Google Adwords, anúncios, fotografia com smartphone, Design Thinking, YouTube, omnichannel, e-commerce, realidade virtual e muito mais. O valor do primeiro lote começa em R$ 320,00 e dá acesso a todas as palestras e painéis. Acompanhe todas as informações e novidades no Insta @ajepoa e no site www.ajepoa.com.br/conedi ."