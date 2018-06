Como será o restaurante da família de Cristiano Ronaldo em Gramado

A data de inauguração é 5 de julho, mas o Jornal do Comércio obteve imagens que mostram como está ficando o primeiro restaurante da família do jogador Cristiano Ronaldo, o CR7, e que fica em Gramado, na serra gaúcha. A Casa Aveiro by Dolores terá receitas da mãe do melhor jogador do mundo. O restaurante fica em uma uma das avenidas mais movimentadas da cidade turística, na Borges de Medeiros, 2.507, ao lado do Mundo e Chocolate, outra atração na cidade serrana.

> VÍDEOS JC: Confira imagens exclusivas da área interna do restaurante:

O empreendimento é uma parceria da família de CR7 com a Gramado Parks e a Chocolate Lugano. Também será o primeiro estabelecimento especializado em culinária portuguesa na cidade, que costuma ter uma gastronomia típica alemã e italiana.

Papel na fachada esconde a área interna do restaurante. Fotos: Leslie Mendes/Divulgação/JC

A Casa Aveiro by Dolores vai abrir 50 empregos diretos e espera receber 200 clientes por dia nas áreas para o público. Nos últimos dias, equipes de obras trabalham nos acabamentos e últimos detalhes. Não é possível enxergar da calçada como está ficando o ambiente interno, pois a fachada foi recoberta com papel. Quem passa pela frente sempre tenta esticar os olhos para conferir a novidade, anunciada em maio pelos empreendedores.

Logo na entrada, o teto de vidro gera uma boa iluminação natural. Na recepção, visualiza-se atrás do balcão uma pintura na qual estão Cristiano Ronaldo, a irmã Cátia, a mãe Dolores e o pai José. A imagem reforça a relação com famílias portuguesas. A decoração, projetada pela arquiteta Pollyana Pizzutti, une rústico e moderno, com uso também de azulejos portugueses e fotografias. A ideia é gerar um ambiente familiar, refinado e acolhedor, dizem os empreendedores. As mesas tem cadeiras estofadas que reforçam o clima aconchegante.

Logo na entrada, visualiza-se a pintura da família de CR7 sobre azulejos portugueses

O cardápio terá pescados e carnes, além de uma carta de vinhos com rótulos de Portugal. O Bacalhau à Brás, prato favorito de Cristiano Ronaldo, segundo a assessoria, será servido com certeza. Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo, estará na estreia no dia 5, ao lado da filha Cátia, que está na linha de frente do negócio na relação com os grupos locais.

A matriarca sustentou a família atuando como cozinheira quando ela e os filhos residiam em Funchal, capital da Ilha da Madeira.

Dolores sustentou os filhos Kátia (direita) e CR7 cozinhando quando residiam na Ilha da Madeira