ABF Franchising Expo inicia em São Paulo com inovação para o varejo e opções de franquias para (quase) todos os bolsos

Até 30 de junho acontece em São Paulo a ABF Franchising Expo, maior feira de franquias do país, realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). Como não poderia ser diferente, o clima do primeiro dia da feira foi embalado pelo jogo do Brasil e Sérvia na Copa do Mundo. Na coletiva de imprensa que antecedeu a abertura do evento, o presidente da ABF, Altino Cristofoletti Junior, não poupou aproximações ao assunto. “Franchising é como um time de futebol. O franqueador dá todo o suporte para que o franqueado lá na frente possa fazer o gol”, disse, na manhã desta quarta-feira (27), no pavilhão do Expocenter Norte, na capital paulista.

A edição deste ano se mostra conectada com as tendências de inovação para o varejo. Dentre as novidades está o Lab ABF, espaço que reúne 11 startups com soluções inovadoras para modelos de franquia, o Smart Mall, estande da TOTVS com demonstrações de tecnologias aplicadas ao varejo, e um boulevard voltado especialmente para expositores de microfranquias (redes com investimento de até R$ 90 mil). Para quem busca diversificação nos investimentos, a feira engloba opções que partem de R$ 10 mil às que ultrapassam R$ 1 milhão, nos mais diversos segmentos. Com 407 marcas em exposição, 29% correspondem ao setor de alimentação, 14% são do setor de moda e 13,7% dos serviços educacionais. A região Sul está presente na feira com 39 marcas.

Altino Cristofoletti Jr, presidente da ABF, conduziu a abertura do evento | Foto: StudioF/Divulgação/JC

O diretor da regional Sul da ABF, Antônio Carlos Diel, comemora os R$ 2,12 trilhões de faturamento do setor no Rio Grande do Sul no primeiro trimestre - 4,5% a mais que o mesmo período do ano passado. Atualmente, são 334 redes ativas no Estado, 20% a mais que em 2017, formando um contingente de 4,145 franqueados em solo gaúcho. Ao total, são 52 franquias originariamente gaúchas ligadas à associação.

Presentes em 5.570 cidades, 93% das redes de franchising instaladas no Brasil são nacionais, conforme dados da ABF. Com faturamento anual de R$ 160 bilhões e meta considerada plausível por Cristofoletti para chegar aos R$ 200 bi até 2019, o setor se aproxima do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o lançamento de novas linhas de financiamento exclusivas para o segmento. No entanto, a palavra que paira entre as empresas e a entidade é a incerteza com relação às eleições presidenciais deste ano.

*Roberta Fofonka está em São Paulo a convite da ABF.