Ventiur abre inscrições para segundo ciclo de aceleração de startups

A Ventiur, aceleradora de startups sediada no Tecnosinos, em São Leopoldo, está com inscrições abertas para o processo de seleção destinado às novas startups que serão aceleradas no segundo semestre de 2018 em parceria com o Feevale TechPark. As inscrições começaram no dia 16 de junho .

Segundo Sandro Cortezia, CEO da Ventiur, as novas startups irão ingressar na turma 7, cujo ciclo de aceleração inicia em outubro. Essas startups irão receber investimento de até R$ 200 mil para impulsionar seus negócios.

Nessa etapa, investidores terão a opção de apostar em novas startups ou nas que já fazem parte do ciclo da turma 5, que iniciou em agosto de 2017. Mais informações sobre esse e outros programas de aceleração e investimento pelo e-mail queroinvestir@ventiur.net ou site https://ventiur.net/