Passo a passo para registrar uma marca ou patente

COMO COMEÇAR

Quando o assunto é patente, o processo é mais longo. Para dar início à solicitação, a patente deve ter três requisitos: novidade, aplicação industrial e inventividade. É necessário informar o Inpi sobre o que é a invenção e qual a sua aplicabilidade.

QUANTO

TEMPO LEVA

Mesmo que o tempo para obter a concessão possa levar de sete a 10 anos, o empreendedor pode trabalhar com o projeto, pois possuirá a precedência no pedido. Após a concessão, terá a exclusividade.

COMO FUNCIONA A AVALIAÇÃO

O especialista em propriedade intelectual irá pesquisar a viabilidade da marca ou patente, fazendo uma busca de anterioridades, orientar na classificação dos produtos ou serviços da marca e na melhor redação e representação da patente, além de monitorar o andamento do processo, identificando prazos a serem cumpridos e eventuais semelhanças com terceiros que solicitarem após o pedido do empreendedor.

COMO COMEÇAR

Seja para solicitar uma marca ou patente, é importante procurar uma empresa especializada em propriedade intelectual. Há a opção de fazer a busca por conta própria no site do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (Inpi).

QUANDO

"Para marcas, é recomendável que o processo de criação seja feito em paralelo com o processo de registro. Assim, aumentam muito as chances de que seja deferido e evita o incômodo de ter que refazer se for negado", esclarece o sócio da Mário de Almeida Marcas e Patentes, Custódio Castro de Almeida.

O QUE PRECISA

Os documentos necessários são os dados básicos cadastrais (nome, endereço, CPF ou CNPJ, e e-mail), o contrato ou estatuto social da empresa, ou carteira profissional, e uma procuração para esse fim.

QUANTO TEMPO LEVA

Em média, o processo leva dois anos para ser julgado e ter a expedição do certificado.