Inscrições para o Canoas Startup Show se encerram nesta semana

Startups ainda têm tempo de concorrer a três meses grátis de incubação na La Salle Tech. As inscrições do concurso Canoas Startup Show, promovido pela CDL Jovem Canoas, com a co-organização da Universidade La Salle, foram prorrogadas até o dia 22 de junho.

Na primeira etapa, são selecionadas 15 ideias de negócios. Durante dois meses, os idealizadores passam por oficinas e capacitações gratuitas na universidade. Em uma segunda etapa são selecionadas as cinco melhores startups que competem pelo prêmio final em um grande show onde cada uma defende sua ideia para uma banca formada por profissionais da área acadêmica e do mercado .

Mais informações e inscrições em canoasstartupshow.com.br/inscreva-se/