A importância do fornecedor

Quando a gente começa a empreender, se dá conta de alguns detalhes que fazem toda a diferença para o sucesso de um negócio. A importância de ter um fornecedor que cumpra o prometido é uma delas.

De nada adianta uma marca usar suas redes sociais ou uma plataforma de e-commerce para oferecer seus produtos se estes não chegam no dia combinado com a clientela. Fica mal para quem está à frente das vendas. Perde-se credibilidade, algo tão difícil de se conquistar.

Por esse motivo, na hora em que você escolhe um fornecedor ou fornecedora, é importantíssimo questionar sobre a capacidade de produção e sobre prazos de entrega. E fica por sua conta ter um bom planejamento, fazer um estoque que, pelo menos, absorva uma parcela das vendas.

Com a internet, pedidos chegam de todos os lados, a qualquer hora do dia. E há muitas pessoas que compram por impulso. Quem faz isso quer o item "para ontem". Se a entrega for só para daqui a um mês, você corre o risco de perder a venda.

O fornecedor não pode ser um desconhecido que você só se comunica pelo WhatsApp. Precisa ser um parceiro, uma pessoa de verdade que ganhará junto com você. Todos os lados precisam se beneficiar no mesmo ritmo para que o engajamento seja coletivo.

#juntos