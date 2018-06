"Somos um salão cuja identidade passa pelo empreendedorismo feito por imigrantes. Além de angolanas, temos no quadro de funcionárias imigrantes de Guiné, e já tivemos do Congo, Senegal, Cabo Verde e Haiti. Suas contribuições consolidam o papel fundamental de manter a africanidade como conceito único e diferenciado do nosso negócio."

