Aplicativo promete otimização de frotas públicas e privadas

Fleeter é um aplicativo que promete racionalização, corte de gastos e transparência para o uso de frotas de veículos, seja no meio público ou privado. Criada em Porto Alegre, por Rafael Bechelin, 37 anos, e Gustavo Viceconti, 40, a dinâmica central da ferramenta é focada no compartilhamento de veículos. O algoritmo une, na mesma corrida, os pontos de origem e destino parecidos, evitando o desperdício de combustível e carros rodando desnecessariamente. "Se duas pessoas do mesmo setor precisam se locomover para lugares próximos, podem ir na mesma corrida", aponta Rafael.

O Fleeter funciona no celular e registra dados como: objetivo dos deslocamentos e quilometragem rodada. A gestão do órgão público ou empresa pode acompanhar a localização do carro em tempo real.

Em testes na Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa), a frota foi reduzida em 50% com o uso do app . Outros estão em andamento no Ministério Público e em algumas empresas. Em novembro de 2017, os empreendedores fecharam contrato com a prefeitura de São Paulo para operar o sistema, ainda não implantado. "Começamos o negócio olhando para o meio público e agora estamos testando para o privado", conta Rafael.

Para empresas, a dinâmica será centrada na roteirização de tarefas, com a criação de trajetos que englobam todas as demandas do dia. A startup recebeu o Prêmio Soluções Inovadoras para Cidades Inteligentes no congresso de prefeitos de Santa Catarina.