Mãe cria álbum da Copa com figurinhas dos filhos e bomba nas escolas de Porto Alegre

Sabrina dos Santos Prates Crespo, 37 anos, de Porto Alegre, teve uma ideia que está fazendo sucesso entre os colegas de seus dois filhos: um álbum inspirado na Copa do Mundo em que as estrelas são as próprias crianças. Inicialmente, a intenção era que o artigo servisse apenas como uma lembrança do mundial de 2018, mas a demanda está tão grande que virou um negócio.

“Imagina, daqui a 10 anos, as crianças olhando as fotos dos amiguinhos da época da Copa de 2018. Produzi mais pela memória”, diz ela. É como se fosse um álbum de final de ano de turma, mas com os elementos do campeonato de futebol. Os pequenos podem trocar suas "fotos figurinhas" com amiguinhos que também tenham para completar as páginas.

Depois que os filhos Pedro e Frederico levaram o item para o Colégio Mãe de Deus, na Zona Sul da cidade, os pais “enlouqueceram” e a brincadeira acabou consumindo boa parte do dia de Sabrina. Por isso, precificou: o combo de álbum com 40 figurinhas custa R$ 35,00.

A iniciativa partiu após Sabrina usar um aplicativo da Panini, editora do álbum oficial, para a impressão de fotos dos colecionadores vestindo os uniformes dos times. Ela percebeu que daquela ferramenta poderiam ser criados mais produtos temáticos. Foi, então, que uma amiga designer, Juliana Marques, se juntou ao projeto e desenhou a versão que está se espalhando pelas escolas.

Já foram produzidas mais de 60 edições, e os pedidos continuam chegando. “Temos que aproveitar. Um mês voa. Não estou correndo atrás, o pessoal está vindo. As crianças estão divulgando sem querer”, diverte-se Sabrina .

A impressão das figurinhas e do álbum começou em uma gráfica perto da casa de Sabrina, que também é artesã. Mas, com a profissionalização da empreitada e o aumento de quantidade, agora uma gráfica on-line é que desempenha a tarefa. “A qualidade é maravilhosa, as figurinhas são plastificadas”, detalha.

Pais interessados em encomendas devem contatar pelo WhatsApp (51) 99202-0613.