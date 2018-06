Se dar bem no YouTube não é questão de sorte, diz especialista

Quem não tem pode estar pensando em ter. Criar um canal e lançar conteúdos no YouTube viraram febre, principalmente porque a busca da rede social é cada vez maior entre jovens. Como agir? Que tipo de conteúdo lançar e qual é o público pretendido? As perguntas costumam estar na pauta dos comunicadores Jean Bros e Samyr Paz, que fazem recentemente fizeram uma dobradinha em um curso oferecido pelo Centro Tecnológico Audiovisual do RS (Tecna), no Parque Tecnológico da Pucrs (Tecnopuc) em Porto Alegre.

O curso YouTube: do planejamento à produção capacita criadores de conteúdo para internet com técnicas de planejamento e organização. Um dos focos é proporcionar aos produtores de conteúdo formas de engajamento da audiência. Paz é relações públicas e Bros é publicitário.

"Canais novos estão sendo lançados todos os dias, então é preciso certo conhecimento para atingir os objetivos" , reforçam os dois profissionais. "Nosso foco principal é YouTube, mas os princípios também valem para Instagram, Twitter, Facebook e demais redes", comenta o publicitário, que tem o canal youtube.com/gambiacine . "Falamos das coisas mais importantes como planejamento, roteiro, gravação de vídeos, postagem", completa o RP, que fundou o projeto RP Faz. A dupla foca o caminho que um criador de conteúdo deve seguir para tirar o projeto do papel., reforçam os dois profissionais.

GE - Quais são as oportunidades de trabalho que se abrem com o YouTube?

Jean Bros - Uma das coisas mais legais do YouTube é a possibilidade de criar todo tipo de conteúdo. Empresas podem criar um canal de comunicação com o público, um profissional pode usar a plataforma como vitrine para o seu trabalho e um youtuber tem diversas possibilidades de ganhar dinheiro, seja com anúncios do próprio YouTube, merchandising, produtos próprios, parcerias com marcas. Existem diversas oportunidades para cada tipo de canal.

GE - É preciso ter formação em áreas de comunicação ou qualquer pessoa pode se dar bem com um canal?

Jean - O YouTube é uma plataforma bem democrática. Quem cria um bom conteúdo consegue crescer. Porém, não é uma questão de sorte. É preciso disciplina, planejamento, conhecimento técnico e dedicação. As duas coisas mais importantes são conteúdo e persona, ou seja, qual a mensagem está sendo passada e de que forma isso está sendo apresentado para o público. A pergunta que devemos fazer sempre é: esse é um conteúdo relevante entregue de uma forma cativante?

GE - O que é importante cuidar quando se tem ou se pretende ter um canal ou colocar conteúdos no YouTube?

Jean - A primeira coisa é o planejamento. Hoje, existem diversos canais na rede, então é preciso planejar o tipo de conteúdo que será feito, quem é o público, como será gravado, qual será o ritmo da edição. É uma série de itens que o criador vai aprendendo e evoluindo ao longo dessa caminhada. No YouTube, não existe receita de bolo ou uma fórmula do sucesso, que é resultado de conhecimento, trabalho e dedicação.

GE - É possível ganhar dinheiro?

Jean - Com certeza! A forma mais conhecida é o AdSense (sistema do YouTube/Google que exibe anúncios nos vídeos e repassa uma porcentagem do valor pago pelo anunciante ao criador). Porém, é preciso um grande volume de visualizações. Canais menores podem ganhar dinheiro de outras formas, como campanhas publicitárias, links patrocinados, produtos próprios, venda de conteúdo exclusivo. Tudo depende do tipo de conteúdo daquele canal.

>> Veja um dos vídeos de Jean: