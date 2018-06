Beta Café abriga cofre intacto em prédio histórico da Ufrgs

Basta perambular por entre os prédios históricos da Engenharia e das Ciências Econômicas do campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), na Capital, para encontrar um espaço que destoa dos demais. Um café de decoração moderna, mas que preserva a alma de um antigo acervo da Universidade – inclusive em janelas, porta de ferro, e até um antigo cofre Berta intacto (descoberto durante a reforma para que o local funcionasse). Além da experiência de revisitar o passado, oferece variedades de cafés, lanches e almoço no cardápio que atrai não só o público universitário .

O sócio proprietário do Beta Café (avenida Osvaldo Aranha, 99), Leandro Devegili, conta que o ambiente foi projetado para ser um lugar onde as pessoas pudessem trabalhar, bater um papo entre uma aula e outra e descansar no convidativo sofá que decora o salão. “Nem muito barato e nem muito caro”, o foco principal é a qualidade.

O café é só um dos três nomes da marca idealizada pelo publicitário paulista, que fincou CEP em solo gaúcho cheio de ideias para empreender e que trouxe na bagagem experiência com negócios que vão desde escola de mergulho até empresa de tecnologia. Tudo começou com o Beta Food , um “espaço gastronômico multiuso” destinado a eventos diversos no Espaço Voz, localizado no Shopping Total (avenida Cristóvão Colombo, 545 – prédio 2).

“A ideia era que pudesse ser um espaço de testes e que permitisse implementar tudo o que tem de legal na gastronomia, mas deixando à parte o lado ruim de um restaurante, como muitos funcionários, estoque gigante de comida, desperdício e cardápio engessado”, explica. O próprio nome ‘beta’ vem desta possibilidade de ser um grande teste e de estar flexível para qualquer perfil de evento, como cursos e jantares temáticos. No Espaço Voz, o foco é a flexibilidade: o próprio fogão fica em uma bancada que se move à necessidade da ocasião. O negócio cresceu, expandindo inclusive para operações externas, até que veio a licitação do espaço na Ufrgs e a possibilidade de mais um negócio.

Do sucesso do Beta Café surgiu o terceiro e mais recente empreendimento da marca, também em ambiente universitário. É o Beta Bistrô, instalado há um mês e meio no campus do Vale da Ufrgs (Av. Bento Gonçalves, 9500), no prédio onde fica o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH). Apesar de mais afastado do “centro” do campus, onde se concentram as demais opções de serviços e de alimentação, o café e restaurante entrou na rota e já conquista frequentadores também de institutos mais distantes, celebra Leandro. O diferencial desta unidade é o buffet servido em horário de almoço, além do ambiente aconchegante.

Para o futuro, o empresário adianta que há planos de novas expansões da marca, mas com sua participação reduzida. “Minha ideia é estar cada vez mais fora (do negócio), dando oportunidade para quem quer crescer. Temos o compromisso de evoluir pessoas profissionalmente, e isso se concretiza nos funcionários que se tornaram sócios”, diz, destacando o potencial “gigantesco” de Porto Alegre para novos empreendimentos.